Украинская пара выступит в финале ЧЕ по пляжному волейболу

Как сообщает официальный сайт турнира, украинские волейболисты попали в группу N.

Согласно регламенту соревнований, в финал попали 32 лучшие мужские и женские команды по рейтингу текущего года. Украинская пара была посеяна под 21-м номером. В групповом турнире соперниками Попова и Самодая станут волейболисты из России, Польши и Германии.

В последний раз Украина была представлена в финале чемпионата Европы в 2011 году, когда Александр Иойшер и Николай Бабич заняли 25-е место.