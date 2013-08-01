Украинская пара выступит в финале ЧЕ по пляжному волейболу
02:04, 01 августа 2013Спорт
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В Клагенфурте (Австрия) в среду стартовал финальный турнир чемпионата Европы по пляжному волейболу, в котором выступит украинская пара Сергей Попов - Валерий Самодай.
Как сообщает официальный сайт турнира, украинские волейболисты попали в группу N.
Согласно регламенту соревнований, в финал попали 32 лучшие мужские и женские команды по рейтингу текущего года. Украинская пара была посеяна под 21-м номером. В групповом турнире соперниками Попова и Самодая станут волейболисты из России, Польши и Германии.
В последний раз Украина была представлена в финале чемпионата Европы в 2011 году, когда Александр Иойшер и Николай Бабич заняли 25-е место.
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