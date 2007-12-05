Завершился матч Таврия - Динамо

Завершился матч 1/4 Кубка Украины по футболу между командами Таврия (Симферополь) - Динамо (Киев). Счет 2:0 в пользу хозяев поля.

Первый гол забил на 26-й минуте Йокшас. Выполняя аут, Голайдо вбросил мяч из-за боковой в штрафную, тот под взглядами защитников "Динамо" ударился о газон, и Йокшас, перепрыгнув в углу вратарской Несмачного, поразил ворота - 1:0.

Киевляне пытались отыграться весь матч, штурмовали ворота соперника, на 33-й и 90-й минуте ими забитые голы не были засчитаны.

А на 92-й минуте контратака "Таврии" закончилась ударом Зборовского с 27 метров - Рыбка запоздал с броском и мяч "нырнул" под штангу - 2:0.