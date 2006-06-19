Завершился матч Испания – Тунис

В Штутгарте на "Готтлиб Даймлер Штадионе" завершился матч Чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Туниса.

Сборная Туниса открыла счет. Уже на 8-й минуте опасная атака тунисцев началась с ошибки центрального защитника испанцев. В завершении момента отличился Жаухар Мнари – он оказался прямо перед вратарем в 14 метрах, пробил прямо в голкипера, но со второй попытки добил Икера Касильяса (мяч при добивании ударился в землю и отскоком перелетел уже упавшего «ногами навстречу мячу» вратаря) – 1:0. Все оставшееся до перерыва время Испания пыталась переломить ход игры (преимущество по угловым 8:0), но кроме нескольких более-менее острых моментов, чаще после дальних ударов, ничего не добилась. Тунисцы были слаженны на подходе к своей штрафной и самоотверженны перед воротами. Так на 43-й минуте Анис Айяри принял удар на линии своих ворот, принял головой и отразил опасность ценой попадания на носилки.Удар испанского игрока на 48-й минуте был чудовищным по силе, но 40-летний Али Бумнижель (самый возрастной игрок ЧМ-2006) твердо пошел на мяч. На 60-й после дальнего удар защитника Мариано Парния мяч низом пролетел наискось всю штрафную и ушел за поле рядом со штангой. Его же удар на 64-й и удар Фернандо Торреса на 65-й минутах прошли высоко над воротами. Репортаж об этих 20 минут в основном состоит из трудной борьбы на подходе к штрафной тунисской сборной: отборов, подкатов, столкновений, вынужденных поперечных передач.

Рауль Гонсалес Бланко (рекордсмен сборной Испании по голам – 44) на 71-й минуте сумел вырваться из этого “киселя”. Пас слева пришел на точку в 18 метрах перед воротами – удар – вратарь отбил – при добивании Рауль боролся с защитником, но протолкнуть мяч с 7 метро в дальний угол сумел. 1:1.

Через две минуты Бумнижель спас команду от следующей угрозы, а еще через две – не спас. Торрес проскочил между защитниками без оффсайда, а вратарь Туниса стоял далеко от ворот – оставалось только обвести его и пробить. 2:1.

В оставшиеся 15 минут тунисцы дважды сумели войти в штрафную испанцев. На 89-й минуте Торрес вышел один-на-один з вратарем, но Бумнижель выполнил свою работу лучше. На 90-й в ворота тунисцев был назначен пенальти, вратарь правильно пошел на мяч, но удар был сильным – 3:1.

Теперь у Испании - 6 очков, у Украины - 3, у Туниса и Саудовской Аравии - по одному очку.