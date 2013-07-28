«Шахтер» и «Динамо» выиграли матчи третьего тура Премьер-лиги

Как сообщает корреспондент УНИАН, «Шахтер» выиграл у одесского «Черноморца» - 1:0, а «Динамо» оказалось сильнее «Севастополя» - 2:0.

Матч в Донецке проходил в упорной и примерно равной борьбе. «Шахтер», вопреки своему статусу фаворита, не имел очевидного преимущества, а гол забил во многом благодаря случайности и высокому индивидуальному мастерству игрока. Дуглас Коста с левого фланга ворвался в штрафную, и с носка неожиданно пробил под самую штангу. Не ожидавший этого вратарь одесситов Дмитрий Безотосный не смог выручить команду.

В параллельном матче в Киеве «Динамо» выглядело на фоне «Севастополя» более убедительно. А преимущество в два гола команда оформила уже в начале второго тайма. На 14-й минуте гол забил Лукман Аруна, а на 50-й отличился Дьемерси Мбокани – 2:0. После этого хозяева поля спокойно довели игру до победы.

Напомним также, что накануне первое поражение в чемпионате потерпел днепропетровский «Днепр», уступивший на своем поле луганской «Заре» - 1:3.

Таким образом, после трех туров в турнирной таблице остались лишь две команды, еще не терявшие очков - чемпион и вице-чемпион прошлого сезона, представляющие Украину в Лиге чемпионов УЕФА «Шахтер» и харьковский «Металлист», набравшие по 9 очков. У «Динамо» и «Зари» по 7 баллов, «Днепра» - 6.