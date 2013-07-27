Украинский прыгун Бондаренко выиграл этап Бриллиантовой лиги
14:48, 27 июля 2013Спорт
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В Лондоне (Великобритания) проходит 11-й этап серии легкоатлетических турниров «Бриллиантовая лига», где в секторе для прыжков в высоту не было равных украинцу Богдану Бондаренко.
Бондаренко прыгнул 2,38
Как сообщили УНИАН в Федерации легкой атлетики Украины, победу ему принесла первая попытка на высоте 2,38 м.Дальнейшая попытка Бондаренко взять 2,43 м и две попытки превзойти мировой рекорд (2,45), принадлежащий кубинцу Хавьеру Сотомайору, на высоте 2,47 м оказались неудачными. Второе место занял американец Эрик Кинард (2,36), третье – катарец Мутаз Эсса Баршим (2,24).
На данный момент Бондаренко является лидером общего зачета «Бриллиантовой лиги», имея в активе 18 очков и опережая Мутаза Эсса Баршима (11).
Среди других результатов отметим, что у женщин в беге на 400 м с барьерами украинка Анна Ярощук финишировала шестой (55,09). С лучшим результатом сезона в мире победила чешка Сюзана Хейнова (53,07).
Еще один лучший результат сезона в мире установила американка Шэннон Роубэри в беге на 3000 м - 8.41,46.
В мужской 100-метровке победу одержал Усейн Болт из Ямайки, пробежавший дистанцию за 9,85 сек.
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