Украинский прыгун Бондаренко выиграл этап Бриллиантовой лиги

Как сообщили УНИАН в Федерации легкой атлетики Украины, победу ему принесла первая попытка на высоте 2,38 м.

Дальнейшая попытка Бондаренко взять 2,43 м и две попытки превзойти мировой рекорд (2,45), принадлежащий кубинцу Хавьеру Сотомайору, на высоте 2,47 м оказались неудачными. Второе место занял американец Эрик Кинард (2,36), третье – катарец Мутаз Эсса Баршим (2,24).

На данный момент Бондаренко является лидером общего зачета «Бриллиантовой лиги», имея в активе 18 очков и опережая Мутаза Эсса Баршима (11).

Среди других результатов отметим, что у женщин в беге на 400 м с барьерами украинка Анна Ярощук финишировала шестой (55,09). С лучшим результатом сезона в мире победила чешка Сюзана Хейнова (53,07).

Еще один лучший результат сезона в мире установила американка Шэннон Роубэри в беге на 3000 м - 8.41,46.

В мужской 100-метровке победу одержал Усейн Болт из Ямайки, пробежавший дистанцию за 9,85 сек.