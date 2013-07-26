Украинские синхронистки выиграли бронзу на Чемпионате мира

В Барселоне (Испания) завершились финальные соревнования в командном зачете в синхронном плавании, где бронзовую медаль завоевала сборная Украины.

Как сообщает официальный сайт соревнований, произвольную программу исполнили 12 команд.

Сборная Украины, в которой наравне с лидерами в соло и дуэте Лолитой Ананасовой и Анной Волошиной выступали Елена Гречишкина, Анна Клименко, Александра Сабада, Екатерина Садурская, Анастасия Савчук, Ольга Золотарева, Марина Голядкина и Екатерина Резник получила за свою композицию от судей 93,640 балла.

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Чемпионками мира в этом виде программы стали спортсменки сборной России, серебряными призерами – команда Испании.

Эта награда стала четвертой для сборной Украины на нынешнем мировом первенстве.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по водным видам спорта в Барселоне проходит с 19 июля по 4 августа.