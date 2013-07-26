Украинка Письменская пробилась в финал ЧМ по водным видам спорта

В Барселоне завершился полуфинал соревнований в прыжках в воду с 3-метрового трамплина у женщин в рамках Чемпионата мира по водным видам спорта, по итогам которого в финал вышла украинка Анна Письменская.

Как сообщает официальный сайт соревнований, из 18 спортсменок, участвовавший в полуфинале, в финал вышли 12 сильнейших.

Письменская получила за свои пять прыжков суммарную оценку от судей в 300 баллов, что позволило ей занять 11-е место.

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В свою очередь, Елена Федорова за свои прыжки получила 277,30 балла, заняв 15-е место. Таким образом, она не попадает в список запасных, куда влючают двух спортсменок, занявших 13-е и 14-е места.

Победительницей полуфинальный соревнований стала китаянка Хе Ци (370,00), второе место у ее соотечественницы Ван Хан (362,40), третье - у канадки Дженнифер Абель (344,10).

Финал соревнований в этом виде программы состоится 27 июля.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Барселоне с 19 июля по 4 августа.