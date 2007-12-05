Луческу: что-то нужно делать

Похоже, что вчерашняя послематчевая пресс-конференция была одной из самых нелегких для тренера донецкого «Шахтера» Мирчи Луческу. И тем не менее, наставник «горняков» поделился своим взглядом на заключительный матч (Шахтер - Бенфика 1:2).

"К сожалению, в очередной раз мы сделали два «подарка» сопернику. Может быть, мы не на том уровне находимся, не для Лиги чемпионов. Имея в руках выход из группового раунда… Еще раз повторю, делая такие «подарки», какие мы делаем в последних двух играх, сложно выходить победителем. И в Глазго, и сегодня … В этой ситуации я вижу два варианта: либо я не тренер для Лиги чемпионов, либо целая группа игроков не соответствует должному уровню. И в одном, и в другом случае что-то нужно делать, что-то менять. Естественно, я отвечаю за то, что происходит".

Наставник горняков отметил самоотверженность португальцев: "Сегодня «Бенфика» продемонстрировала, как нужно агрессивно играть в Лиге чемпионов. И именно так должна выступать команда, претендующая на выход из группы. Мы пытались играть только за счет техники, но этого не достаточно для такого уровня. Теряли совсем легкие мячи, не было уверенности в своих силах, играли медленно, и все наши решения без труда читались соперником. Но даже в этой ситуации были определенные полумоменты, неплохие фланговые передачи. И если бы мы играли с большей настойчивостью под воротами соперника, возможно, смогли бы забить".

Луческу не очень охотно ответил на вопрос, какие позиции в «Шахтере» нуждаются в экстренном усилении: "Не хотелось бы на этот вопрос отвечать. Уровень «Шахтера» все-таки за последние годы вырос. Что делать, если некоторые игроки не понимают, что им нужно подняться на уровень претензий именно такой команды, какой является сегодня «Шахтер», я и о тренере говорю то же самое? Быть может, я не способен передать что-то своим игрокам, чтобы команда росла и играла лучше. Есть группа футболистов, которые думают, что они настолько великие, что им не надо делать никаких усилий, чтобы выигрывать".

Пресс-служба ФК «Шахтер»