На Киевском водохранилище ожидают приезд 80 тысяч зрителей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской облгосадминистрации, соревнования будут проходить при поддержке Президента Украины Виктора Януковича и губернатора Киевской области Анатолия Присяжнюка. Как отметили в КОГА, в прошлом году такие соревнования транслировались на 150 стран мира общей аудиторией около 1,5 млрд человек, а непосредственное участие в качестве зрителей приняли более 100 тысяч человек. В этом году гран-при Украины будет только вторым этапом Кубка мира, поскольку в Вышгород прибудут пилоты, которые провели первую гонку в Бразилии, где победу одержал финский спортсмен Сани Селио, который в прошлом году одержал победу в Вышгороде.

За победу на Киевском водохранилище будут соревноваться 9 команд, в частности, из Катара, две команды из Италии, США, ОАЭ, Китая, Португалии и две команды из Швеции. Вообщем в заездах примут участие 18 водных болидов. Кроме этапных гонок, зрителей ожидает заезд на Кубок Президента Украины, во время которого участники соревнований продемонстрируют все свои способности в управлении лодками на скорости 240 км в час. В свою очередь в облгосадминистрации отметили, что в этом году во время соревнований будут учтены замечания зрителей о наличии зрительских трибун и, следовательно, все желающие будут иметь доступ в непосредственной близости к воде, чтобы как можно лучше насладиться действом.

«Мы ожидаем более 80 тысяч зрителей не только из Украины, но и из-за границы, поэтому работаем над подготовкой гостиничной инфраструктуры», - отметил губернатор Киевской области. В облгосадминистрации сообщили, что начало соревнований состоится 26 июля в 11.15.