Шахтер заключил новый контракт с Ракицким

Как сообщает официальный сайт клуба, срок соглашения составил пять лет.

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Ракицкий выступает в составе Шахтера с июля 2006 года. Он является четырехкратным чемпионом Украины и трехкратным обладателем Кубка страны в составе донецкой команды.

Кроме того, игрок провел 20 матчей за национальную сборную страны.