Шахтер заключил новый контракт с Ракицким
20:33, 22 июля 2013Спорт
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Футбольный клуб Шахтер заключил новый контракт с Ярославом Ракицким.
Ярослав Ракицкий
Как сообщает официальный сайт клуба, срок соглашения составил пять лет.
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Ракицкий выступает в составе Шахтера с июля 2006 года. Он является четырехкратным чемпионом Украины и трехкратным обладателем Кубка страны в составе донецкой команды.
Кроме того, игрок провел 20 матчей за национальную сборную страны.
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