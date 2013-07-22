Гус Хиддинк ушел с поста главного тренера «Анжи»

Об этом сообщает РИА Новости.

Голландский специалист Гус Хиддинк ушел с поста главного тренера футбольного клуба "Анжи", сообщается на официальном сайте команды из Махачкалы.

В первых двух турах чемпионата России сезона-2013/14 "Анжи"удалось набрать лишь одно очко: за упущенной победой в игре с "Локомотивом" (ничья 2:2) последовало поражение от "Динамо" (1:2), причем "бело-голубые"забили победный гол на 95-й минуте матча с пенальти.

"Сегодня Гус Хиддинк встретился с руководством клуба "Анжи"и подал прошение об отставке. ФК "Анжи"принял решение удовлетворить просьбу главного тренера и расторгнуть трудовые отношения. Клуб искренне благодарит Гуса Хиддинка за значимый вклад в развитие клуба и желает успеха в своей дальнейшей карьере", - говорится в заявлении махачкалинцев.

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Хиддинк, под руководством которого сборная России дошла до полуфинала на чемпионате Европы-2008, возглавлял "Анжи"с февраля 2012 года. В прошлом сезоне махачкалинцы стали бронзовыми призерами чемпионата страны.