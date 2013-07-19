Анжи претендует на Лионеля Месси
10:15, 19 июля 2013Спорт
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Лучший футболист последних лет, лидер "Барселоны" Лионель Месси может оказаться в российской премьер-лиге.
Лионель Месси может попасть в Анжи / Фото: CheFootball с Facebook
Аргентинца хочет видеть в своих рядах махачкалинский "Анжи", сообщают российские Вести со ссылкой на AS.
Однако махачкалинцы не единственные претенденты - сразу четыре европейских клуба захотели приобрести нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.
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На 26-летнего игрока сборной Аргентины претендуют также "ПСЖ", "Манчестер Сити" и "Монако".
По информации источника, все четыре клуба готовы заплатить за Месси рекордные для мирового футбола 120 млн евро, в то время как опция выкупа форварда – 250 млн.
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