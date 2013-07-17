Половину денег на бой Кличко-Поветкин даст Роснефть

Об этом заявил промоутер боя Андрей Рябинский.

"Когда мы участвовали в торгах (за право провести матч), мы не знали, что интерес "Роснефти" к этому бою складывается параллельно с нами. Когда это поняли, мы встретились и договорились о сотрудничестве. На данный день мы партнеры в этом проекте: мы несем все затраты пополам", - передает РИА Новости слова Рябинского.

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Промоутер рассказал, что общий бюджет вечера боя - "под 25 миллионов долларов". "Мы совместно ведем организационные работы, - отметил Рябинский. - Совместно мы будем участвовать в доходах, если они будут. Совместно - в убытках, если они будут".

"Но у нас коммерческая составляющая этого боя сейчас такая, что он приближается к окупаемости", - добавил организатор вечера бокса.

Бой регулярного чемпиона мира по версии WBA Поветкина и Кличко, владеющего титулами IBF, WBO и суперчемпиона WBA, пройдет 5 октября в Москве. Планируется, что встреча состоится на арене СК "Олимпийский". Соперники разделят между собой призовой фонд, сумма которого составляет более 23 миллионов долларов.