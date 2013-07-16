В Италии за договорные матчи дисквалифицировали 20 футболистов

В Италии дисквалифицированы 20 футболистов за участие в договорных матчах.

Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, среди дисквалифицированных игроков много футболистов, выступавших в 2008 и 2009 годах за клуб «Бари».

Самый длительный срок дисквалификации - четыре года - получил нападающий Массимо Ганчи. Самым известных из наказанных футболистов является бельгийский вратарь Жан-Франсуа Жийе, выступающий за «Торино» в Серии А (высшем дивизионе итальянского футбола). Жийе получил три года и семь месяцев дисквалификации.

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Всего на три года и более были дисквалифицированы 13 футболистов. Остальные отстранены от футбола на полгода.

Игроки, в отношении которых применены санкции, наказаны в связи с делами о матчах «Бари» с «Тревизо» в мае 2008 года и с «Салернитаной» в мае 2009 года. Обе эти встречи «Бари» проиграл. Футболисты наказаны за участие в договорных матчах, а также за недонесение информации о таких играх футбольным властям и полиции.