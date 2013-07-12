Феррейра: Шахтер — великая команда, а Динамо меня не интересует

Как сообщает football.ua, больше всего внимания представителей СМИ получил первый аргентинец в составе Шахтера Факундо Феррейра.

В частности, отвечая на вопросы журналистов, Феррейра рассказал, что свой первый гол за Шахтер посвятит "семье, друзьям и всем, кто помогает мне в данную минуту".

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Также футболист сообщил, что знает многое о своей новой команде.

"Знаю, что клуб является чемпионом страны и обладателем национального Кубка. Меня впечатлила игра с дортмунсдкой Боруссией", - сказал он.

"Шахтер – великая команда, а Динамо меня не интересует", - заявил Феррейра, отвечая на вопрос, почему в прошлом году у него не сложилось с переходом в киевский клуб, который интересовался аргентинцем.

Кроме аргентинца, сегодня получили футболки бразильцы Веллингтон Нем, Фред, Фернандо и украинцы Воловик и Сарнавский. После общения с представителями СМИ игроки отправились на газон Донбасс Арены, чтобы провести открытую тренировку.