Украинские боксеры выиграли два золота Универсиады в Казани

Как сообщает официальный сайт соревнований, чемпионами стали Дмитрий Митрофанов и Александр Гвоздик.

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В финальном бою в весовой категории до 75 кг Дмитрию Митрофанову противостоял узбекский боксер Азизбек Абдугофуров, который, впрочем, оказать достойного сопротивления не сумел – 3:0.

Что касается категории до 81 кг, то здесь в финальном бою Александр Гвоздик сошелся с Дмитрием Биволом из России и победил соперника досрочно – техническим нокаутом.

Кроме того, четвертую за день награду на гимнастическом турнире принес сборной Украины Олег Верняев. В упражнении на параллельных брусьях он занял третье место с результатом 15,575 балла. Сильнее украинца оказались двое россиян – Эмин Гарибов и Давид Белявский.

Таким образом, на данный момент на счету сборной Украины 6 золотых, 12 серебряных и 18 бронзовых наград – 36 медалей. В общекомандном зачете украинцы занимают 5-е место.

Как сообщал УНИАН, Универсиада в Казани проходит с 6 по 17 июля.