Украинские борцы завоевали две награды Универсиады

Как сообщает официальный сайт соревнований, на счету сборной Украины серебро и бронза.

В весовой категории до 62 кг. Дмитрий Косенок в финале боролся с представителем солнечного Туркменистана Ягшмуратом Аннамурадовым, проиграв сопернику со счетом 0:6.

В свою очередь, Умер Белялов в весовой категории до 68 кг. встретился на ковре с Денисом Лешковым из Казахстана и выиграл у соперника – 11:8.

На тему: Украинские гребцы завоевали золото и бронзу на Универсиаде

Отметим также, что позже вечером в финале среди супертяжеловесов сойдутся Александр Гордиенко и Сугаржаргал Болдпурев из Монголии.

Эти медали стали третьей и четвертой на счету сборной Украины. Ранее медали в первый день турнира завоевали гребцы. В частности, первое для Украины золото завоевала олимпийская чемпионка Наталья Довгодько.

Таким образом, на данный момент сборная Украины находится на четвертом месте в общекомандном зачете.

Как сообщал УНИАН, Универсиада в Казани проходит с 6 по 17 июля.