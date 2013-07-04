Украинские волейболисты вышли в плей-офф чемпионата мира

Как сообщает официальный сайт турнира, украинский дуэт на групповом этапе - в квартете D - одержал две победы, над американцами и норвежцами, проиграв только россиянам.

Решающий матч за выход в плей-офф состоялся сегодня, когда Попову и Самодаю противостоял норвежский дуэт Ивер Хоррем – Гейр Эйтун. Украинцы уверенно выиграли первую партию (21:15), после чего разнервничались и растеряли свое преимущество. Второй сет проходил в упорной и равной борьбе, а в концовке более удачливыми оказались норвежцы – 21:19. Тем не менее, в решающей партии, которая также проходила в равной борьбе, украинцы уже не позволили сопернику контролировать ход игры, выиграв со счетом 15:13. В итоге – 2:1 в пользу нашей пары.

По теме: Украинские волейболистки пробились в следующий этап отбора чемпионата мира

Таким образом, дуэт занял второе место в итоговой таблице группового турнира, пропустив вперед только россиян. На третьем месте – американцы, на четвертом – норвежцы.

Жеребьевка 1/16 финала состоится в Мазури сегодня поздно ночью.