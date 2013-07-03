БК «Киев» будет выступать в третьем по значимости еврокубке

Европейское отделение Международной федерации баскетбола (FIBA-Europe) огласило список команд, которые примут участие в розыгрыше третьего по значимости еврокубка - Еврочелленджа 2013/14. В их числе оказался один украинский клуб - БК «Киев», сообщается в релизе организации.

Столичный клуб неудачно выступил в прошлом сезоне в украинской Суперлиге, но в летнее межсезонье громко заявил о своих международных амбициях. На данный момент, селекционеры клуба активно работают на трансферном рынке.

По теме: БК «Черкаські Мавпи» приобрел американского легионера

Отметим также, что имя наставника столичной команды на следующий сезон до сих пор остается неизвестным.

Что касается южненского «Химика», который представлял Украину в этом турнире и в прошлом сезоне и дошел до четвертьфинала, то этой команды в списке участников розыгрыша 2013/14 нет.

В целом же, в новом сезоне Еврочелленджа примут участие такие клубы, как прошлогодний триумфатор «Красные Крылья» (Самара, Россия), «Триумф» (Россия), «Шоле» (Франция), «Тофас» (Турция), КРКА (Словения), «Катайя» (Финляндия) и другие.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что в самом престижном клубном континентальном турнире – Евролиге – выступит другой столичный клуб «Будівельник».