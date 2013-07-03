Гендиректор Шахтера: Мхитарян может заплатить $30 млн и идти, куда захочет

Об этом заявил гендиректор ФК "Шахтер" Сергей Палкин, комментируя ситуацию с Мхитаряном.

"В контракте Мхитаряна нет суммы отступных. В нем прописаны штрафные санкции за одностороннее расторжение контракта, которые равны 30 миллионам долларов. Если Мхитарян хочет разорвать контракт, он может заплатить "Шахтеру" 30 млн долларов и идти в клуб, который пожелает. Если мы идем цивилизованным путем и продаем футболиста, а он при этом не разрывает контракт, то стоимость, которую мы выставили - 30 млн евро", - рассказал Палкин газете Сегодня.

При этом гендиректор заявляет, что в том случае, если продажа Мхитаряна не состоится, футболист будет наказан клубом, за свое поведение.

"Конечно, Мхитарян будет наказан! Он не появился на сборах, и в контракте прописаны все штрафные санкции. Так что для нас это не проблема", - сказал Палкин.

Как сообщал УНИАН, в конце июня армянский полузащитник "Шахтера" Генрих Мхитарян не прибыл на тренировочный сбор команды. Позже клуб получил от дортмундской Боруссии предложение продать Мхитаряна за 30 млн долларов, но выставил за него цену в 30 млн евро.