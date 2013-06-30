Феррер выбил лучшего теннисиста Украины из Уимблдона

Лучший теннисист Украины Александр Долгополов (24-й в мировом рейтинге) проиграл испанцу Давиду Ферреру в третьем раунде Уимблдонского турнира.

Как сообщает официальный сайт турнира, матч получился зрелищным, оба теннисиста показали качественный теннис, но все же победа досталась опытному испанцу - 6:7(8), 7:6(2), 2:6, 6:1, 6:2.

В первом сете Феррер сделал быстрый брейк, и не успели зрители еще разместиться на трибунах, как счет был уже 5:2 в пользу лучшего на данный момент теннисиста Испании – четвертого номера мирового рейтинга. Но Долгополов сумел перевести игру на тай-брейк, где и выиграл первую партию.

Во второй партии уже украинец вел игру, но определять победителя пришлось вновь на тай-брейке, где удачливее оказался Феррер. Стоит отметить, что в конце сета испанец дважды не подал на сет – Долгополов делал брейки.

Третья и четвертая партии развивались молниеносно и в «одни ворота» - сначала в испанские, а потом в украинские. В какой-то момент показалось, что испанца покинули силы, но он сумел собраться и дожать Долгополова, который начал много ошибаться под конец матча.

Долгополов был последним представителем Украины на Уимблдоне. Таким образом, во вторую неделю турнира (1/8 финала и далее) никто из наших теннисистов не пробился.