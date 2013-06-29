Юбилейный «Тур де Франс» пройдет без украинцев

Как сообщает сайт команды «Астана», один из сильнейших украинских велогонщиков, член казахской команды «Астана» Андрей Гривко не сможет принять участие в самой престижной мира «Тур де Франс»: неделю назад он сломал запястье и не смог восстановиться к старту.

Украинца заменит его партнер по команде - казахский велогонщик Алексей Луценко.

Гривко травмировался неделю назад на гонке в Тенерифе. Члены команды отрабатывали спуск, когда попали в завал. Больше всего пострадал Асан Базаев (он поцарапал все лицо и полтуловища), но продолжил подготовку к многодневке. В завале также оказался лидер команды Якоб Фульсанг, правда, он отделался сравнительно легкими травмами.

Несмотря на травму, Гривко попросил оставить его в заявке на гонку. Правда, вскоре стало известно, что он все-таки пропустит главный заезд года.

После сборов на Тенерифе Андрей Гривко принял участие в чемпионате Украины по велоспорту. Травма помешала ему победить в спринте раздельным стартом: Андрей финишировал вторым, проиграв Андрею Василюку 4 секунды.

Отметим, что в прошлом году в «Тур де Франс» участвовали трое украинцев: сам Гривко, Ярослав Попович из «Radioshack-Nissan» и Юрий Кривцов из команды «Lampre-ISD». Корпорация ISD отказалась от совместного контракта с итальянцами на этот сезон, поэтому потеряла возможность продвигать своих гонщиков.

Что касается самой гонки, то она впервые за десять лет полностью пройдёт на территории Франции и захватит почти все её регионы. Всего в гонке будет шесть горных этапов, пять холмистых, семь спринтерских и три «разделки», одна из которых командная. Двадцать один этап охватит общее расстояние в 3 404 километра.

Велосипедисты стартуют на родине Наполеона, Корсике, а финишируют, по традиции, в Париже, через три недели – 21 июля. Трасса пройдет через 10 новых городов. Кроме того, вопреки привычной традиции, второй и третий этапы будут представлены горной местностью - горные испытания ожидаются уже в конце первой недели в Пиренеях.

В этом году в «Тур де Франс» примут участие 19 команд.

Французская гонка входит в число трех самых престижных в мире, наряду с испанской «Вуэльтой» и «Джиро ди Италия».