Миллер объяснил, почему он занимается Объединенным чемпионатом по футболу

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров «Газпрома».

«В настоящее время ни один российский, ни один украинский клуб, даже очень известный и успешно выступающий на европейской арене, не соответствует финансовым требованиям fair-play. Чтобы эту проблему решить, мы считаем, что правильно объединить чемпионат России и Украины», - сказал Миллер.

По его словам, интерес к такому турниру «очень-очень большой».

Как заявил глава «Газпрома», по предварительным оценкам, финансовая составляющая такого турнира может быть сопоставимой с финансовой составляющей Лиги чемпионов.

Миллер отметил, что одним из пунктов такого турнира является объединенный турнир четырех команд, стартовавший накануне. Он напомнил, что донецкий клуб «Шахтер» победил «Зенит» (Санкт-Петербург), а киевское Динамо - московский «Спартак».

Как пояснил Миллер, «Газпром» занимается организацией такого турнира как акционер клуба «Зенит».

Как сообщал УНИАН, идею организации Объединенного чемпионата Миллер впервые озвучил в ноябре 2012 года.

В феврале 2013 года в Москве состоялось собрание представителей клубов будущих участников лиги. От Украины на нем был лишь один представитель – от симферопольской «Таврии». Позже крымский клуб заявил, что данного человека никто не уполномочивал представлять интересы «Таврии» в Москве.

Президент Федерации футбола Украины Анатолий Коньков неоднократно высказывался категорически против идеи проведения Объединенного чемпионата.

Против чемпионата выступили президенты ФИФА Зепп Блаттер и УЕФА Мишель Платини.