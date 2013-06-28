ХК «Кременчуг» будет играть в Беларуси

Решение об этом было принято 27 июня, сообщает сайт белорусской газеты Прессбол.

Отметим, что Высшая лига, несмотря на название, считается вторым дивизионом Беларуси, в котором выступают преимущественно фарм-клубы команд Открытого чемпионата Беларуси.

Минувший сезон ХК «Кременчуг» провел в Юниорской лиге Беларуси, где выступают хоккеисты 1995/96 годов рождения. Подопечные Александра Савицкого заняли в первенстве второе место, уступив только команде «Раубичи-96».