ХК «Кременчуг» будет играть в Беларуси
02:14, 28 июня 2013Спорт
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Хоккейный клуб «Кременчуг» в следующем сезоне будет выступать в Высшей лиге чемпионата Беларуси.
Решение об этом было принято 27 июня, сообщает сайт белорусской газеты Прессбол.
Отметим, что Высшая лига, несмотря на название, считается вторым дивизионом Беларуси, в котором выступают преимущественно фарм-клубы команд Открытого чемпионата Беларуси.
Минувший сезон ХК «Кременчуг» провел в Юниорской лиге Беларуси, где выступают хоккеисты 1995/96 годов рождения. Подопечные Александра Савицкого заняли в первенстве второе место, уступив только команде «Раубичи-96».
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