Тренер Владимира Кличко в бою сломал обе руки

Тренер чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO украинца Владимира Кличко, американский боксер-супертяжеловес Джонатон Бэнкс повредил обе руки в поединке с соотечественником Сетом Митчеллом.

Как сообщил его промоутер Том Леффлер, Бэнксу диагностировали перелом обеих рук, передает ИТАР-ТАСС.

В Нью-Йорке Бэнкс проиграл Митчеллу в 12-раундовом поединке по очкам единогласным решением судей и уступил ему титул Интернационального чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. Все судьи отдали победу Митчеллу, который, таким образом, взял реванш за поражение в ноябре прошлого года.

"После боя в раздевалке Бэнкс пожаловался на боли в руках, - рассказал Леффлер американскому журналу "Ринг". - Потом выяснилось, что у него перелом суставов пальцев обеих рук. В боях такого уровня это необычно".

"Я травмировал обе руки в первых двух раундах, - уточнил Бэнкс. - Левую повредил в первом, а правую - во втором. Хотел "добить" соперника, но просто не сумел. Я определенно его потряс (в третьем раунде), но больнее пришлось не ему, а мне. Был шокирован тем, что он на грани падения, но довершить дело не могу. Не хочу сказать, что проиграл только по причине травм. Но мне кажется, зря он думает, что был сильнее меня и мог меня нокаутировать. Если я что и доказал в этом бою, так это то, что он не может доставить мне неприятности и нокаутировать".

Бэнкс уже заявил, что хотел бы встретиться с Митчеллом в третий раз.