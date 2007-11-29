Результаты 5-го тура Лиги чемпионов (расширенная)

Завершились сегодняшние 8 матчей Лиги чемпионов УЕФА.

Группа A. Бешикташ - Олимпик 2:1 (Тельо 27, Бобо 88 - Тайво 65), Ливерпуль - Порту 4:1 (Торрес 19, 78, Джеррард 84 пен., Крауч 87 - Лисандро 33)

Теперь у Порту 8 очков, Ливерпуля и Олимпика - по 7, Бешикташа - 6. Только завершающие матчи 11 декабря: Олимпик - Ливерпуль и Порту - Бешикташ, - способны разрешить эту турнирную интригу.

Группа B. Русенборг - Челси 0:4 (Дрогба 8, 20, Алекс 40, Коул 73; с 68-й минуты вместо Дрогба играл Шевченко), Валенсия - Шальке-04 0:0

Челси с 11 очками - уже в финале, Русенборг (7) и Шальке (5) - 11.12 решат вопрос между собой, Валенсия (4) попробует добиться себе третьего места в игре с Челси.

Группа C. Вердер - Реал 3:2 (Розенберг 5, Саного 40, Хунт 58 - Робиньо 14, ван Нистелрой 71), Лацио - Олимпиакос 1:2 (Пандес 30 - Галлетти - 35, Ковачевич 64)

Реал и Олимпиакос - по 8 очков, Вердер - 6, Лацио - 5. Всё еще возможно: Реалу играть с Лацио, Олимпиакосу с Вердером.

Группа D. Бенфика - Милан 1:1 (Макси Перейра 20 - Пирло 15), Селтик - Шахтер 2:1 (Ярошик 45, Донати 90+2 - Брандао 4)

Милан - 10 очков, а Селтик - 9 и им предстоит играть между собой. У Шахтера - 6, Бенфики - 4. Шанс у Шахтера еще есть.

Напомним, что 12 декабря в последнем матче группового турнира играют (в скобках - набранные очки):

Группа E. Рейнджерс (7) - Лион (7), Барселона (11) - Штутгарт (3)

Группа F. Рома (10) - МЮ (15), Спортинг (4) - Динамо (0)

Группа G. ПСВ (7) - Интер (12), Фенербахче (8) - ЦСКА (1)

Группа H. Арсенал (10) - Стяуа (1), Славия (5) - Севилья (12)