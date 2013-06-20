Игрок киевского «Динамо» перешел в Боруссию Менхенгладбах

Бразильский полузащитник киевского "Динамо" Раффаэль подписал четырехлетний контракт с менхенгладбахской «Боруссией», сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Ожидается, что представление футболиста состоится 24 июня, после того как бразилец пройдет медосмотр.

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Спортивный директор "Боруссии" Макс Эберль заявил, в лице Раффаэля клуб получил еще одного универсального и технически сильного игрока в линию атаки. «Этот трансфер дался нам непросто, поэтому мы рады, что он состоялся», отметил директор.

Напомним, Раффаэль перешел в "Динамо" год назад и стоил клубу 9 млн евро, однако в Киеве ему заиграть не удалось. Последние полгода хавбек отыграл на правах аренды за другой немецкий клуб - "Шальке-04" из Гельзенкирхена.