Экс-игрок киевского Динамо подписал контракт с московским клубом

Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Тарас Михалик на правах свободного агента сегодня перешел в «Локомотив». Соглашение 29-летнего футболиста с нашим клубом рассчитано на 3 года, сообщает официальный сайт ФК «Локомотив».

Как заявил начальник селекционного отдела московского клуба Кирилл Котов: «Михалик является универсальным футболистом оборонительного плана. Он может играть как в опорной зоне, так и центрального защитника. Это цепкий, быстрый, читающий игру футболист. Уверен, что он усилит конкуренцию в линии защиты и принесет пользу нашему клубу».

Выступая в киевском «Динамо» Михалик дважды завоевал чемпионский титул, столько же раз выигрывал Кубок и Суперкубок Украины. Всего за киевлян Михалик провел 142 матча и записал на свой счет 10 голов. Шесть раз он попадал в список 33 лучших футболистов Украины: дважды (2006, 2007) в амплуа опорного полузащитника, и четыре раза (2008-2011) как центральный защитник.

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Также Михалик привлекался в молодежную сборную Украины, с которой в 2006 году стал серебряным призером Чемпионата Европы среди молодежных команд. В национальной сборной Тарас дебютировал в 22 года, с отборочного цикла к ЧМ-2010 стал основным игроком команды и принял участие в двух матчах домашнего для Украины чемпионата Европы: против Швеции и Франции. Всего в активе футболиста 32 игры за национальную сборную.