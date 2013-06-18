Сильнейшие легкоатлеты Украины едут на Чемпионат Европы

Сегодня обнародован состав сборной Украины по легкой атлетике, она 22-23 июня примет участие в командном чемпионате Европы, который состоится в Гейтсхеде (Великобритания).

Как сообщили УНИАН в Федерации легкой атлетики Украины, национальная сборная будет выступать во главе с капитаном, бронзовым призером чемпионата Европы-2012 по метанию диска Наталией Семеновой и бронзовым призером Олимпийских игр, чемпионкой мира и Европы по тройному прыжку Ольгой Саладухой.

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На высшем уровне будут представлены украинские эстафетные команды. Все самые сильные атлеты страны - призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира, чемпионы Европы - готовятся к предстоящему старту. В целом в списке команды 49 спортсменов.

Сборная Украины входит в 12 самых сильных команд Европы и выступает в Суперлиге. Три самые слабые команды по итогам чемпионата перейдут в Первую лигу. Их заменят три самых сильных коллектива Первой лиги.

По регламенту соревнований в каждом виде страну представляет только один спортсмен или одна эстафетная команда. За первое место насчитывается 12 очков, за 12-е - 1. По сумме баллов мужской и женской команд будет определен победитель.

Два года тому назад, на командном чемпионате Европы-2011 в Стокгольме, сборная Украины завоевала бронзовые медали.