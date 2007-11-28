«Динамо» приближается к антирекорду «Спартака»

Киевское "Динамо" вновь подобралось сразу к нескольким неприятным достижениям.

Не выигрыш в матче с "Ромой" стал 12-м подряд для киевлян в основной сетке Лиги чемпионов. Пальму первенства в этом компоненте удерживает московский "Спартак", у которого 16 матчей без побед. Причем, серия "Спартака" все еще не прервалась.

Однако следует отметить, что четыре первых неудачи "красно-белые" потерпели во втором групповом раунде, где соперники априори выше классом. Таким образом, следующий матч может стать рекордным для первых групповых раундов.

Кроме того, в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов динамовцы пропустили 16 голов. Рекорд здесь удерживает венгерский "Ференцварош", в сезоне 1995/96 позволивший отличаться противникам целых 19 раз. Впрочем, тогда венгры заняли третье место в группе, набрав пять очков.

Вторую строчку в нешуточной борьбе держат "Спартак" (02/03) и "Брондбю" (98/99) - по 18 голов.

Также киевляне повторили рекорд Лиги по домашним матчам с пропущеными голами кряду. Теперь их шесть. Ранее на вершине было двоевластие "Галатасарая" и "Спартака".

Football.ua