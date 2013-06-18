Россиянки остались без медалей Евробаскета впервые с 1997 года

Встреча группы B завершилась со счетом 73:49 (12:16, 18:14, 19:10, 24:9) в пользу испанской команды, которая заняла первое место в группе. Сборные Италии и Швеции заняли соответственно второе и третье места и также вышли во второй раунд чемпионата Европы, сообщает РИА Новости.

Россиянкам, которые ранее сумели одолеть итальянок (72:66), но не обеспечили себе необходимой разницы минимум в "+7 очков", нужно было надеяться лишь на победу шведок, которая выводила бы их команду в следующий этап.

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Сборная России, которая является действующим чемпионом Европы, заняла четвертое место в группе и впервые с 1997 года останется без медалей турнира. При этом россиянки впервые в истории не сумели преодолеть первую групповую стадию турнира.