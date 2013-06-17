Украинские пловцы завоевали пять наград турнира «Маре Нострум» во Франции

Как сообщили УНИАН в Федерации плавания Украины, Сергей Фролов завоевал два «серебра». Сначала он проплыл дистанцию 400 м вольным стилем с результатом 3 мин. 50.83 сек. До золотой медали украинцу не хватило 13 сотых секунды. Затем Фролов проплыл дистанцию 1500 м вольным стилем с результатом 15 мин. 13.58 сек.

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Самая юная спортсменка на международном турнире, 14-летняя Виктория Солнцева завоевала серебряную медаль на дистанции 100 м брассом с результатом 1 мин. 07.51 сек. Кроме того, на дистанции 200 м брассом пловчиха завоевала «бронзу» с результатом 2 мин. 25.76 сек. В этом заплыве она уступила только чемпионке мира датчанке Рикке Меллер Педерсен и участнице Олимпийских игр-2012 испанке Марине Гарсия.

Дарина Зевина, которая уже завоевала два «золота» на других этапах серии «Маре Нострум-2013», финишировала второй на дистанции 200 м на спине с результатом 2 мин. 10.59 сек., завоевав серебряную медаль.

«Маре Нострум» - международный турнир по плаванию, проводившийся уже 14-й год подряд. Соревнования проходят в три этапа – в Монте-Карло (Монако), Барселоне (Испания) и Кан-ан-Руссийоне (Франция). Эта серия турниров стала важнейшим этапом подготовки к чемпионату мира-2013, который пройдет в испанской Барселоне.