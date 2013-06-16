Еще один бразильский футболист хочет стать украинцем

Как сообщает football.ua со ссылкой на портал Globo Esporte, Матеусу вначале не очень понравилась Украина.

"Начало в Украине было ужасным, но благодаря Богу я приспособился. Климат там совсем другой – или очень холодно, или очень жарко", — говорит футболист.

Также бразильский форвард рассказала о планах на будущее своей команды и своих собственных.

"Моя команда финишировала на четвертом месте в чемпионате. Результат хороший, так как благодаря ему мы сыграем в Лиге Европы, но Днепр – большая команда, и здесь хотят титул. Надеюсь, в следующем году мы его достигнем", - сказал Матеус.

"Я больше бы хотел играть за бразильскую сборную, но сейчас, нужно признать, об этом даже не думаю. Может произойти, что я сыграю в футболке сборной Украины. Еще ничего не ясно, но интерес ко мне был. Я ответил, что хочу. Уже начался процесс натурализации, и я собираюсь подождать", - подытожил футболист.

Напомним, ранее сообщалось о возможном возврате в украинскую сборную бразильца Эдмара.