Лужный: а что мы можем сделать...

Исполняющий обязанности главного тренера "Динамо" Олег Лужный на пресс-конференции после матча Лиги чемпионов с "Ромой" (1:4) был немногословен.

Тренер посетовал на кадровые проблемы: «Сегодня я поставил всех игроков, которые могут стоять на ногах».

Назвал свою версию разгромного результата: «Плохая концентрация на первых минутах - футболисты пропустили быстрый гол, очень плохая игра команды в обороне, особенно центральных защитников».

Оценил игру Рыбки в воротах «Динамо»: «Мне было плохо видно, когда забивался первый гол, поэтому не могу сказать, виноват он или нет. В остальном – нормально».

А на вопрос, не испытывает ли он горечи за то, что происходит сейчас с командой, Олег Лужный ответил: «А что мы можем сделать, если у нас футболисты такого уровня? Выше уровня чемпионата Украины мы сыграть не можем».

По материалам Динамомании