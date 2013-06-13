СМИ: Александрия отказалась от участия в Премьер-лиге

Как сообщает сайт vz.ua, на сегодняшнем экстренном совещании руководство ПФК «Александрия» во главе с президентом Сергей Кузьменко, совместно с почетным президентом клуба Николаем Лавренко и руководителями города Александрия и Кировоградской области, решило не принимать предложение ФФУ участвовать в следующем сезоне в Премьер-лиге.

«Мы благодарны за это предложение, так как нашим желанием было завоевание в спортивной борьбе одной из двух путевок в Премьер-лигу. К сожалению, команда и тренерский штаб не справились с этим заданием, поэтому в конце первенства мы пригласили нового главного тренера, сложили организационные, календарные, финансовые планы на подготовку к участию в 23-м первенстве Украины по футболу среди команд первой лиги. Исходя из этого, ПФК «Александрия» не может принять Ваше предложение», – говорится в официальном письме руководства клуба в ФФУ.

Как сообщал УНИАН, накануне от участия в соревнованиях Премьер-лиги в следующем сезоне отказался ФК "Сталь" из Алчевска. Именно эту команду по замыслу ФФУ должен был заменить клуб из Александрии.