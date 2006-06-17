Завершился матч Италия - США

В Кайзерслаутерне на "Фритц Вальтер Штадионе" завершился матч Чемпионата мира по футболу в Германии между сборными Италии и Соединных Штатов Америки.

Игру обе команды начали атаками. Более дисциплинированные и командные американцы к 10-й минуте даже сформировали определенное преимущество – они создали 2-3 момента вблизи ворот, а атаки итальянцев завершились преимущественно оффсайдами. Штрафной в ворота итальянцев на 12-й минуте был опасен по определению: прямо перед воротами в 17 метрах. И тут же угловой, и тут же еще один вход в штрафную с тремя нервными попытками добивания, и тут же дальний удар низом проходит у штанги – более техничная команда уже добилась бы результата. Но здесь было похоже, что итальянцы пересиживают натиск и ждут либо ошибки защиты США, либо пока устанет вся команда.

Штрафной на 22-й минуте и стал таким моментом. По диагонали от ворот, на четыре метра дальше угла штрафной – чем не место для опасного навеса. Алберто Чиллардино оказался у мяча первым среди десятка своих и чужих игроков в линии перед воротами. 1:0. Автор гола за секунду до волны поздравлений успел преклонить колено и сыграть на воображаемой скрипке. Американцы снова пошли на штурм, а итальянцы – ждать, когда смогут забить второй раз.

Смогли ровно через 5 минут, но в свои ворота, и счет стал 1:1. Автогол записан на Кристиана Дзаккардо – он был в метре от ворот, когда нога дрогнула и выбила мяч на 180 градусов “не туда”.

Даниэле де Росси получил красную карточку на 28-й минуте (умышленный удар локтем в лицо). Макбрайд пошел к врачам с окровавленным лицом, а его команда настроилась реализовывать 62 минуты численного преимущества. Итальянцы ответили тем, что перестали жаться к своим воротам. Правда, их атаки по-прежнему оканчивались в основном оффсайдами, но и американцам стало труднее доходить до ворот

Пушечный удар с 35 метров Пабло Мастроени на 42-й минуте – вот единственное, что могло запомниться из этого промежутка игры. А на 44-й – численное преимущество исчерпалось с удалением того же Мастроени (подкат «в косточку» опорной ноги).

Первые же секунды второго тайма еще больше изменили ситуацию. Желтая карточка Поупу была у него второй – и теперь уже десятеро итальянцев могли 45 минут решать как обыграть девятерых соперников. США явно собрались обороняться: Брюс Арена сменил надежду атак Роберта Конви. А Италия – нападать: Марчелло Липпи выпустил дель Пьеро вместо защитника.

Обе сборных стали быстро проходить середину, игра сместилась к штрафным, моменты становились все острее, но качество завершения атак оставалось низким: оффсайды, промахи и отставшие партнеры. Трудная и напряженная игра.

С 65-й минуты большинство итальянцев сократилось: травмированному Перротта пришлось вернуться на поле, поскольку замены уже были использованы. С бедром под “заморозкой” он делал, что мог.

73-я минута принесла по футбольному красивый момент: мастерский пас Андреа Пирло (легкий короткий навес) – на лету дотянулся до мыяча вышедший к вратарю без оффсайда дель Пьеро – и на кончиках пальцев перевел в прыжке мяч Кейси Келлер. На 77-й он же достал дальний удар дель Пьеро.

На 86-й заплели перепасовками сами себя трое итальянцев в борьбе против четырех американцев перед самыми воротами. Играть на флангах уже не хватало то ли сил, то ли организации.

Счет так и остался ровным 1:1