Завершился матч Чехия - Гана

Сборная Ганы обыграла Чехию (2:0) в матче чемпионата мира по футболу. Этот результат всерьез запутывает ситуацию в группе Е. После двух игр ганцы и чехи имеют по три очка, но в последнем матче африканцы встретятся с командой США, а европейцы – с Италией.

Первый гол уже на второй минуте игры забил Асамоа Гьян. Он ненадолго остался один в штрафной площади соперника и успел послать мяч в угол ворот до того, как чешские защитники его "накрыли". Петр Чех помочь своей команде не смог – 1:0.

Чехи старательно пытались отыграться, но ганцы отвечали не менее опасными атаками. Один из ключевых эпизодов матча произошел на 65-й минуте. Томаш Уйфалуши сфолил на Мэтью Амоа в собственной штрафной, а когда судья назначил пенальти, видимо, сказал рефери что-то обидное. Уйфалуши получил красную карточку и покинул поле, но Гьян ударом с 11-метровой отметки попал в штангу.

Чехи даже вдесятером пыталась отыграться, но пропускали много контратак. Одна из них на 82-й минуте завершилась голом Али Мунтари – 2:0. Эта победа стала первой для сборной Ганы на чемпионатах мира, а также единственным пока успехом команды из Африки на ЧМ-2006.

Поражение значительно осложнило положение чехов в борьбе за выход в 1/8 финала. В последнем матче им предстоит сыграть с итальянцами, и даже ничья в этой встрече не гарантирует им попадание в плей-офф.