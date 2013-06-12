Украинский военный стал чемпионом Европы по пауэрлифтингу (фото)

Он также стал серебряным призером в открытой категории “Open” на Чемпионате Европы по пауэрлифтингу по версии WPA.

Как сообщили УНИАН в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины, в соревнованиях, которые состоялись в городе Ильичевск в Одесской области, приняли участие около 60 участников из Украины, России, Польши, Молдовы и Азербайджана.

Соревнования под эгидой WPA включают в себя несколько дивизионов. Один из них - “Мilitary” - турнир, который предусматривает соревнование между военнослужащими, правоохранителями и спецназовцы из разных стран мира.

В весовой категории до 75 килограммов Василий Пашкевич набрал 527 килограммов в жиме штанги лежа, приседании со штангой и становой тяге. За чемпионство в тяжелоатлетическом троеборье военному спортсмену присвоено звание “Мастер спорта Украины”.