У молодежки «Шахтера» новый тренер

Как сообщает пресс-служба клуба, новый наставник представлен молодежному составу «горняков».

Одновременно португальский специалист будет занимать должность технического координатора Академии «Шахтера».

Комментируя свое назначение, Кардосо отметил, что его задача в «Шахтере» - «сделать молодежный состав настоящим переходным звеном между первой командой и Академией».

«Я верю, что с этого момента люди посмотрят на молодежный состав «Шахтера» новыми глазами, а сами футболисты будут понимать, что дубль – своеобразная вершина пирамиды, следующим шагом которой является переход в первую команду», - сказал Кардосо.

В пресс-службе уточнили, что в «Шахтер» Кардосо перешел из испанского клуба «Депортиво» (Ла-Корунья), где работал ассистентом главного тренера.

Ранее Кардосо занимал должность ассистента тренера, а также тренера в португальских клубах «Академика», «Спортинг», «Порту», «Белененсеша», «Брага». Имеет диплом УЕФА категории Pro.