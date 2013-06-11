В Аргентине полицейские застрелили футбольного фаната

Схватка у стадиона неподалеку Буэнос-Айреса началась, когда команда Эстудиантес обыгрывала Ланус со счетом 2:0.

Для участия в драке свои места на стадионе оставили сотни болельщиков. Сообщается, что фанат клуба Ланус был застрелен.

Трех полицейских арестовали.

BBC Украина