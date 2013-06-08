Тренер Черногории о матче с Украиной: Впервые в своей карьере я был бессилен

Об этом после крупного поражения 0:4 от Украины заявил сам Брнович, пишет isport.ua.

"После такого поражения, конечно, очень трудно. Игра была практически до первого забитого мяча. Нужно признать, что это была и моя ошибка, ведь я должен был раньше заменить Волкова, который очень нервничал... Уже в первые 4-5 минут второго тайма я понял, что у нас есть уязвимые места. Очевидно, мы уже думали, что мы выиграли, потому что у нас больше игроков. Первый гол был сродни холодному душу. Снова вернусь к тому, что мне нужно было заменить Волкова. Вместе с Павичевичем они были очень возбуждены, но травма Йоветича перевернула все с ног на голову. Это только моя ошибка", - сказал тренер Черногории.

Брнович назвал Украину опасной командой и пообещал, что его команда сможет "вернуться" к нормальной игре и будет бороться за выигрыш группы.

"Я предупреждал, что они опасны. Они сделали ставку на среднюю линию, а Ракицкий и Тимощук умеют хорошо доставлять мяч. Могу сказать, что мы играли неплохо, но потом все как-то пошло не так. Впервые в своей карьере игрока и тренера мне пришла в голову мысль, что я бессилен. Немного это странно звучит после такого поражения, но у нас есть команда, которая может "вернуться". Это была самая слабая игра этой команды...У нас есть три игры и мы будем стремиться взять девять очков. Я обещаю, что шесть очков мы возьмем. Это должно быть достаточно для того, чтобы занять одно из первых двух мест", - заявил Брнович.