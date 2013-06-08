Фоменко: каждая игра будет как последняя

Так заявил главный тренер сборной Михаил Фоменко.

Перед самым перерывом Роман Зозуля был удален с поля, однако во второй половине украинцы в меньшинстве открыли счет (Гармаш 52). Потом арбитр Мануэль Графе уровнял составы, предъявив второй горчичник черногорцу Владимиру Волкову (66), и Коноплянка забил второй гол (72). А когда судья оставил хозяев вдевятером, удалив Саво Павичевича (81), добили лидера своей группы (Федецкий 85, Безус 90+2).

"Возможно, хорошо, что это (удаление) произошло перед свистком на перерыв, - приводит официальный сайт Федерации футбола Украины слова Фоменко. - У нас было время поговорить с ребятами, перестроить тактику и указать им дальнейшие действия. Нам удалось перестроить игру, и это принесло результат".

По теме: Сборная Украины разгромила команду Черногории 4:0

Говоря о сопернике, Фоменко подчеркнул, что не назвал бы команду Черногории слабой. "Просто каждая команда играет так, как это ей позволяет соперник".

Фоменко оценил шансы на попадание сборной Украины в финальную часть ЧМ: "Мы только по потерянным очкам сравнялись с Черногорией. Эти очки еще нужно набрать. Об этом мы говорили с ребятами, в том числе, и перед сегодняшним матчем. Каждая игра для нас будет, как последняя", - цитирует РИА Новости.

***

В группе Н осталось четыре игровых дня (у сборной Черногории - 3).

У Черногории 14 очков. Ей предстоят игры в Польше (6 сентября), Англии (11 октября) и дома против Молдовы (15 октября).

У Англии - 12. Ее следующая игра дома против Молдовы (6 сентября), в Киеве (10 сентября), дома против Черногории и Польши (11 октября и 15 октября, соответственно).

У Украины - 11 очков и четыре игры впереди: Сан-Марино (6 сентября и 15 октября), Англия (10 сентября) и Польша (11 октября) - обе игры домашние.

У Польши - 9 очков и тоже четыре предстоящих матча: Черногория (6 сентября, домашний), Сан-Марино (10 сентября, выездной), Украина (11 октября, выездной), Англия (15 октября, выездной).