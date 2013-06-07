Два украинских боксера вышли в финал чемпионата Европы

В Минске завершились полуфинальные бои чемпионата Европы по олимпийскому боксу (любительскому), в результате которых двое украинцев вышли в финал соревнований – Николай Буценко и Павел Ищенко. Еще трое наших спортсменов проиграли и довольствовались на этом турнире бронзовыми наградами.

Как сообщает корреспондент УНИАН, в полуфинал вышли сразу пять украинцев, гарантировавшие себе награды первенства. В таких турнирах бои за третье место не проводятся. Но лишь в самых легких весовых категориях наши спортсмены будут оспаривать звание чемпиона.

В весе до 56 кг. Николаю Буценко противостоял армянин Арам Авагян, которого украинец сумел победить в упорной борьбе по очкам. При этом мнения судей разделились – 2:1 в пользу украинца. По тому же сценарию проходил бой и в категории до 60 кг, где Павел Ищенко был лишь чуть сильнее россиянина Дмитрия Полянского, что также заметили не все судьи – 2:1.

В более крупных весовых категория нашим боксерам пришлось довольствоваться бронзовыми наградами. Богдан Шелестюк единогласным решением судей проиграл россиянину Александру Беспутину – 0:3, Евгений Хитров – ирландцу Джейсону Куигли - 0:3, а Денис Пояцика – Теймуру Мамедову из Азербайджана (0:3).

Чемпионат Европы по боксу в столице Беларуси завершится завтра, когда и пройдут финальные бои с участием двух украинских спортсменов.