Кличко и Поветкин согласовали условия контракта на бой

Команды Владимира Кличко и Александра Поветкина согласовали условия контракта на бой. Менеджер неоднократного чемпиона мира по боксу украинца Владимира Кличко Бернд Бенте сообщил, что на данный момент не существует никаких проблем, мешающих подписанию контракта на бой его клиента с россиянином Александром Поветкиным. Об этом сообщают РИА «Новости».

Команды "суперчемпиона" мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (ВБА) в супертяжелом весе украинца Владимира Кличко и "регулярного" чемпиона ВБА россиянина Александра Поветкина согласовали условия контракта на бой, который пройдет 5 октября в Москве. Об этом стало известно после решающего раунда переговоров в немецком городе Гамбург.

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Контракт будет подписан в середине следующей недели, его условия разглашены не будут.

Ранее в переговорах между командами существовали три пункта разногласий - относительно допинг-контроля, контролирующей боксерской организации и длины бинта.