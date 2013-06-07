Букмекеры котируют Черногорию выше Украины

Как передает корреспондент УНИАН, средние котировки букмекеров на игру выглядят следующим образом: победа Черногории оценивается в 2,4 к 1, ничья - 3,25 к 1, победа Украины - в 2,95 к 1.

Отметим, что сегодняшняя игра является ключевой в нынешнем цикле для команды Михаила Фоменко. Украинцы неудачно провели начало отборочной кампании. В частности, они уступили команде Черногории в Киеве (0:1). И если сегодня они не смогут обыграть Черногорию в гостях, то практически лишатся шансов на попадание в финальный турнир мирового первенства. На пресс-конференции накануне игры главный тренер команды Фоменко отметил, что сборную Украины ни в коем случае не устроит ничья в Подгорице.

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Вместе с тем, в сборной Украины серьезные кадровые проблемы. В игре не смогут принять участие три ключевые игроки обороны - игроки "Шахтера" Александр Кучер и Вячеслав Шевчук и Евгений Хачериди, который представляет "Динамо". Все они травмированы.

Напомним, игра Украина - Черногория начнется в Подгорице в 21.45 по киевскому времени.