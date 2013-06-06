Фоменко: Победа над Черногорией откроет прямой путь к первому месту в группе

Сегодня вечером в Подгорице главный тренер национальной сборной Украины по футболу Михаил Фоменко провел традиционную пресс-конференцию накануне матча отборочного турнира к ЧМ-2014 Черногория - Украина, где рассказал о:

микроклимате в команде

«Дело в том, что у нас не было таких событий, чтобы микроклимат испортился. Футболисты сами прекрасно понимают нашу ситуацию в турнирной таблице и важность матча с Черногорией. Так что микроклимат, каким был до спарринга с Камеруном, таким он и остался сейчас».

На тему: Фоменко: сейчас каждая игра, как последняя

причинах поражения от черногорцев в домашнем поединке

«О причинах поражения в домашнем матче я сказать не могу, потому что я не знаю, какой была установка на ту игру, насколько она была выполнена. В случае опасности со стороны сборной Черногории, то завтрашний наш соперник - это, прежде всего, хорошо организованная команда, укомплектованная квалифицированными футболистами, которые выступают в европейских клубах. Со стороны сборной Черногории опасными будут организация их атак, а также стандартные положения ».

желаемом результате в предстоящем матче

«В условиях нынешней турнирной ситуации ничья практически ничего не дает. Как нам, так и сборной Черногории. Победа в завтрашнем матче откроет прямой путь к итоговому первому месту в группе ».

Напомним, что матч Черногория - Украина состоится завтра, 7 июня. Начало - в 21:30. Трансляция - на телеканале Интер.

По материалам ФФУ