Харлан выиграла чемпионат Украины по фехтованию на саблях

Как сообщили УНИАН в Национальной федерации фехтования Украины, нынешние соревнования стали одними из самых интригующих по накалу борьбы за последние годы.

Cопротивление Харлан в полуфинале оказала Диана Залевская, которая вела в счете в концовке боя – 14:12, но Харлан, нанеся три удара подряд, все же одержала победу – 15:14.

Во втором полуфинале сабли скрестили Галина Пундик и Елена Воронина. На протяжении всего поединка преимущество было на стороне Ворониной, но при счете 14:10 в ее пользу олимпийская чемпионка Пекина-2008 Пундик изменила тактику ведения боя и вырвала победу – 15:14.

В финале изначально тон боя задала Пундик и даже выиграла первую половину – 8:6, но во второй части поединка Харлан перехватила инициативу и одержала в итоге победу со счетом 15:12.