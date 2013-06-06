После сухой ничьей в товарищеском матче со сборной Камеруна 2 июня Украина потеряла две позиции в рейтинге FIFA, опустившись с 37 на 39 место, и уступив сборной Албании, которая заняла тридцать восьмое место.

Среди других стран заметные сдвиги наблюдаются в позициях Сенегала (-23, 99 место) и Новой Зеландии (+30, 57 место).

В пределах первой десятки существенно продвинулась сборная Нидерландов (+4, 5 место), ворвавшись в первую пятерку.

Сборная России осталась на 11 месте.

Первая десятка рейтинга FIFA от 06.06.2013:

Испания (0) Германия (0) Аргентина (0) Хорватия (0) Нидерланды (+4) Португалия (-1) Колумбия (-1) Италия (0) Англия (-2) Эквадор (0)

Полный рейтинг FIFA