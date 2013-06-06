Украина потеряла две позиции в рейтинге FIFA
14:32, 06 июня 2013Спорт
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В четверг, 6 июня, Международная федерация футбола обновила свой рейтинг
После сухой ничьей в товарищеском матче со сборной Камеруна 2 июня Украина потеряла две позиции в рейтинге FIFA, опустившись с 37 на 39 место, и уступив сборной Албании, которая заняла тридцать восьмое место.
Среди других стран заметные сдвиги наблюдаются в позициях Сенегала (-23, 99 место) и Новой Зеландии (+30, 57 место).
В пределах первой десятки существенно продвинулась сборная Нидерландов (+4, 5 место), ворвавшись в первую пятерку.
Сборная России осталась на 11 месте.
Первая десятка рейтинга FIFA от 06.06.2013:
- Испания (0)
- Германия (0)
- Аргентина (0)
- Хорватия (0)
- Нидерланды (+4)
- Португалия (-1)
- Колумбия (-1)
- Италия (0)
- Англия (-2)
- Эквадор (0)
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