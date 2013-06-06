Украина потеряла две позиции в рейтинге FIFA

14:32, 06 июня 2013
Спорт
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В четверг, 6 июня, Международная федерация футбола обновила свой ​​рейтинг

После сухой ничьей в товарищеском матче со сборной Камеруна 2 июня Украина потеряла две позиции в рейтинге FIFA, опустившись с 37 на 39 место, и уступив сборной Албании, которая заняла тридцать восьмое место.

Среди других стран заметные сдвиги наблюдаются в позициях Сенегала (-23, 99 место) и Новой Зеландии (+30, 57 место).

В пределах первой десятки существенно продвинулась сборная Нидерландов (+4, 5 место), ворвавшись в первую пятерку.

Сборная России осталась на 11 месте.

Первая десятка рейтинга FIFA от 06.06.2013:

  1. Испания (0)
  2. Германия (0)
  3. Аргентина (0)
  4. Хорватия (0)
  5. Нидерланды (+4)
  6. Португалия (-1)
  7. Колумбия (-1)
  8. Италия (0)
  9. Англия (-2)
  10. Эквадор (0)    

Полный рейтинг FIFA

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