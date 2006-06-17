Веселье Гусина и Езерского с женами в баре удивило Суркиса

Вчера наша команда провела еще одну открытую тренировку в Потсдаме, а сегодня у главного тренера украинской сборной запланирована пресс-конференция.

На следующий день после игры слово перед представителями СМИ держал президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис: "К сожалению, дебют нашей сборной на мировом форуме не удался. Но это всего лишь первый матч. Я не согласен с теми, кто утверждает, что уже само участие в мундиале является огромным достижением. Мы не должны останавливаться в своем развитии. Уверен, что тренеры сделают правильные выводы. Честно говоря, мне нравится, что вину за поражение взял на себя главный тренер команды. Я согласен с Блохиным, заявившим после игры, что футболисты, которые не будут показывать достойный футбол, поедут домой. Вы видели вечером после игры веселых Гусина и Езерского с женами в баре? Меня их поведение удивляет не меньше, чем вас.

Как болельщик скажу, что лидером в поединке с испанцами был Воронин. Понравились также действия Воробья, Реброва и Шелаева. После матча с испанцами мне позвонил Президент Украины Виктор Ющенко и пожелал сборной в дальнейшем более удачной игры".

Газета "Факты"