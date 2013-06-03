Определились возможные соперники "Металлиста" в Лиге чемпионов УЕФА

Как сообщает официальный сайт ФК "Металлист", по итогам чемпионата Греции стало ясно, что в списке команд на 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов сезона 2013/14 харьковский "Металлист" находится в списке сеяных команд, так как по рейтингу оказался выше греческого ПАОКа.

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Среди возможных соперников "Металлиста" 5 команд. Кроме ПАОКа (Греция), это "Зальцбург" (Австрия), "Нордшелланд" (Дания), "Грасхопперс" (Швейцария) и "Зулте Варегем" (Бельгия).

Жеребьевка этого этапа пройдет 19 июля.

Первые матчи пройдут 30-31 июля, а ответные 6-7 августа.